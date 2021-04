Kartbahn in Monnerich gibt wieder Gas

Passend zur Wiedereröffnung der Kartbahn in Monnerich zeigte sich auch die Sonne am Freitagmorgen in Bestform. Auch der Luxemburger Motorsportler Dylan Pereira und Nachwuchshoffnung Maxime Furon-Castelain hatten bei diesen Bedingungen sichtlich Spaß auf der Strecke. Beide Rennfahrer ließen es sich nicht nehmen, die 867 Meter lange Piste nach der längeren Pause auf Herz und Nieren zu testen.

Damit es für die Gäste ein sicheres Erlebnis wird, hat die Kartbahn ein Hygienekonzept erarbeitet. So dürfen maximal zehn Personen gleichzeitig auf der Anlage sein. Weiter gilt Handschuh-Pflicht und die Ausrüstung muss nach jeder Nutzung desinfiziert werden. Die Rennstrecke war seit 1974 im Besitz der Familie Milani, bis Anfang des Jahres der Automobile Club du Luxembourg (ACL) das Gelände erwarb. Für den ACL mache es die Strecke möglich, allen interessierten Fahrern eine Entwicklungsperspektive zu bieten, sagt Fabien Recht. Er ist der technische Leiter der Strecke.

Für den Luxemburger Motorsport sei der Erwerb des Geländes ein großer Schritt, findet jedenfalls Pierre Furon. Der Vater des 13-jährigen Maxime sagt, dass bislang vor allem der hohe Lärmpegel durch die Rennkarts bislang ein Problem gewesen sei. Die Vorbesitzer hatten aufgrund der Lärmbelastung eigene Karts nicht zugelassen, weshalb man an 41 Wochenenden im vergangenen Jahr zum Trainieren nach Brüssel habe fahren müssen. Unter der Ägide des ACL soll damit nun Schluss sein.

(Nicolas Grellier/L'essentiel)