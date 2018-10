Bio-​​Sprossen mit Bakterien kontaminiert

Einige in Luxemburg verkaufte Sprossen aus biologischem Anbau wurden mit Escherichia coli-Bakterien kontaminiert, meldet das Gesundheitsministerium. Sie können lebensmittelbedingte Krankheiten verursachen.

Die betroffenen Produkte:



Sprossen Alfalfa, Sprossen Salatmix, Sprossen Gourmet, Sprossen Aufs Brot, Sommersprossen



Marke: Healthy Powerfood, Sprossenmanufaktur



Haltbarkeitsdatum: Alle Daten bis zum 29.10.2018



Herkunft: Deutschland



Die Produkte wurden in Luxemburg über folgende Handelsketten vertrieben: Naturata, Mullebutz und Co-Labor in Bartringen. Die betreffenden Produkte wurden in den entsprechenden Filialen in Luxemburg aus dem Verkauf genommen, aber ein Teil der Bestände wurde verkauft. Die Behörden empfehlen den Verbrauchern, diese Produkte nicht mehr zu verwenden und zum Kaufort zurückzubringen.

Entsprechende Krankheiten können bis zu einer Woche nach dem Verzehr des Produkts auftreten. Dazu zählen Magen-Darm-Erkrankungen, die oft von Krämpfen begleitet werden. Diese Symptome können sich bei Kleinkindern, immungeschwächten Personen und älteren Menschen verschlimmern. Menschen, die diese Produkte konsumiert haben und diese Symptome haben, wird empfohlen, einen Arzt aufzusuchen.

