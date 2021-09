SuperChargy-​​Ladestationen nicht mehr kostenlos

Die Testphase der SuperChargy-Ladestationen ist vorüber. Damit ist das schnelle Aufladen von Elektrofahrzeugen an den in Luxemburg installierten Ladesäulen ab diesem Freitag kostenpflichtig. Das teilt der Netzbetreiber Creos am Donnerstag mit. «Die angebotenen Tarife variieren je nach Ladedienstanbieter, mit dem der Endkunde einen Vertrag abgeschlossen hat», so das Unternehmen.

Nutzer, die keinen solchen Vertrag haben, können ihr Entgelt auch direkt am Terminal per Kreditkarte bezahlen. Auf dem Bildschirm des Terminals wird ein fester Preis pro Kilowattstunde angezeigt. Das Bezahlen mit einem QR-Code sei jetzt auch auf allen Terminals des Chargy-Netzes verfügbar, fügt Creos hinzu.

Zwei SuperChargy-Standorte sind bereits in Betrieb: auf dem Universitätsparkplatz in Kirchberg und am P&R Junglinster. Bis Ende des Jahres werden weitere Stationen an der Aire de Berchem in Richtung Frankreich und an der Aire de Capellen in Richtung Luxemburg mit jeweils sechs Ladestationen (350 Kilowatt) folgen. Nach Angaben von Creos sollen in den nächsten Jahren insgesamt 88 Stationen installiert werden.

(Mathieu Vacon/L'essentiel)