Ersatzbusse strapazieren die Nerven der Pendler

Der Bahnsteig für die Busse in Richtung Thionville war am Montag am Bahnhof Luxemburg schon von weitem zu erkennen, da sich verärgerte Fahrgäste dort beinahe stapelten. Aufgrund der Überschwemmungen vom Samstag fahren auf der Strecke aktuell keine Züge und eine Rückkehr zum Normalbetrieb wird nicht vor Mittwoch erwartet. «Ich warte schon seit einer halben Stunde! Es kam nur ein Bus durch, aber in den konnte man nicht einsteigen, weil er so überfüllt war», seufzt Lisette. Sie befürchtet, dass es «bei den nächsten Bussen genau so sein wird». Guillaume beklagt die aufeinanderfolgenden Probleme der letzten Wochen: «Das schlechte Wetter ist nicht die Schuld der CFL. Aber nach den Problemen mit den Weichen und dem Umbau häuft es sich langsam an.»

Bei der Ankunft eines Busses bietet sich unweigerlich die gleiche Szene: Die Fahrgäste stürmen auf das Fahrzeug zu und nur wenige können einsteigen. Bernard sagt, er sei um 5 Uhr morgens aufgestanden, um zur Arbeit zu kommen, und habe 6 Stunden seines Tages mit Pendeln verbracht, was «wahnsinnig» sei. In Thionville muss er einen Shuttle-Bus nach Mondelange nehmen.

Amélie, die mit einer Freundin wartet, beklagt die schlechte Organisation: «Wir warten schon 40 Minuten!» Die Busse im Norden Luxemburgs (Diekirch oder Ettelbrück) stehen im Fokus der Verärgerung vieler französischer Fahrgäste. «Dort gibt es immer Busse, sie fahren fast leer, während wir lange warten», sagt Amélie.

