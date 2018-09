MeteoLux warnt vor heftigem Sturm am Sonntag

Nun ist es endlich so weit. Der Herbst ist da und zeigt sich gleich zu Beginn von seiner fiesesten Seite. Der Wetterdienst MeteoLux hat für den heutigen Sonntag die Warnstufe orange für den Süden des Landes ausgegeben. Zwischen 14. und 20 Uhr sind hier Windböen von bis zu 100 km/h zu erwarten.

Aber auch an anderen Stellen in Luxemburg kann es ab 12 Uhr zu starken Regenfällen kommen. Dabei bewegen sich die Temperaturen auf dem Thermometer zwischen 16 und 19 Grad Celsius. Am frühen Abend wird es dann besonders kalt. Hier ist mit kalten 5 Grad Celsius zu rechnen. Am Montag soll sich die Wetterlage allerdings wieder beruhigen.

(L'essentiel)