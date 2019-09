Badeverbot im Weiswampacher See

Die Blaualgenkonzentration im See von Weiswampach ist mehr als doppelt so hoch wie zulässig. Diese Messung habe die Regierung dazu bewogen, ein Badeverbot am See auszusprechen. Die Wasserverwaltung rät zu dem davon ab, Tiere im See baden zu lassen oder Fische aus dem Gewässer zu verzehren. Auch alle anderen Aktivitäten sind auf dem See untersagt.

Die heißen Temperaturen in den Monaten August und Juli werden dafür verantwortlich gemacht, dass die Konzentration der Blaualgen gestiegen ist. Zuvor hatte die Regierung am 27. August ein Badeverbot für das Strandbad Rommwiss ausgesprochen. Dieses Verbot ist auch weiterhin in Kraft.

Lediglich der Badesee in Remerschen ist noch nicht von den Blaualgen betroffen. Hier ist noch kein Badeverbot in Sicht. Die Wasserqualität des Sees wird aber auch hier von den zuständigen Stellen beobachtet. Sollte es hier Veränderungen geben, werde man reagieren, heißt es in der Mitteilung der Regierung.

(L'essentiel)