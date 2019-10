Keine Häufung von Fehlbildungen bei Babys

Nachdem im Sommer in Nordrhein-Westfalen drei Babys ohne Hände innerhalb weniger Tage zur Welt kamen, hat es weitere Fälle von Fehlbildungen gegeben – nicht nur in Deutschland, sondern auch in Frankreich. Auf Anfrage der CSV-Abgeordneten Nancy Arendt, erklärt Gesundheitsminister Étienne Schneider (LSAP) in einer parlamentarischen Stellungnahme, dass es auch in Luxemburg rezente Fälle von Säuglingen mit ähnlichen Fehlbildungen gegeben hat.

Zwei Kinder wurden im Jahr 2009 mit verkürzten Gliedmaßen geboren, eines im Jahr 2010. Zuletzt seinen also keine Kinder mit fehlgebildeten Gliedmaßen in Luxemburg zur Welt gekommen. «Diese Zahlen lassen also keinen ansteigenden Trend erkennen», erklärt der Minister. Das selbe sei auch auf europäischer Ebene feststellbar, ergänzt Schneider, der sich jedoch auf eine ältere Analyse des Eurocat-Netzwerks (europaweite Registrierung von Fehlbildungen) für den Zeitraum zwischen 2007 und 2016 bezieht.

Am häufigsten seien zuletzt die oberen Extremitäten der Kinder vom Missbildungen betroffen gewesen. Diese Fehlbildungen können laut Schneider auf mehrere bekannte Ursachen zurückgeführt werden: Anomalien der Chromosome, Medikamenten- oder Umwelteinflüsse. Andere Ursachen seine möglich, aber derzeit nicht bekannt.

(sw/L'essentiel)