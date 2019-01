Bezahlte Praktika und bezahlbare Wohnungen

Um das neue Jahr angehen zu können, hat die Union nationale des étudiants.e.s du Luxembourg (Unel), die etwa 35.000 Studenten vertritt, eine neue Vertretung gewählt. In diesem Jahr stehen der Unel Vicky Reichling (Sprecherin), Sophie Née (Sekretärin) und Estelle Née (Schatzmeisterin) vor.

Bereits im vergangenen Jahr hat die Unel eine politische Debatte über Praktika und Studentenjobs losgetreten, die sie auch 2019 weiterführen will. «Wir fordern bezahlte Praktika, da die Stipendien nicht ausreichen. Wir hoffen zudem, dass der Zeitraum, in dem sich ein junger Mensch in einem Praktikum, einer Probearbeitszeit oder einem befristeten Arbeitsverhältnis befindet, verkürzt wird. Da es in dieser Zeit zum Beispiel sehr schwierig ist, einen Kredit zu bekommen», erklärt Estelle Née.

«Finden keine bezahlbaren Wohnungen»

Ein weiterer Problembereich ist der Wohnungsmarkt: «Wir haben immer mehr Studenten an der Universität Luxemburg, die außerhalb des Landes wohnen, weil sie in Luxemburg keine bezahlbaren Wohnungen finden. Es sollte ein größeres Angebot an Studentenwohnungen geben.» Zudem regt die Unel an, über ein Netzwerk für Wohngemeinschaften nachzudenken.

Die Unel hat außerdem eine Arbeitsgruppe gebildet, die sich mit dem neuen Kurs «Leben und Gesellschaft» befassen soll, dessen Definition für sie zu vage gehalten ist.

(Séverine Goffin/L'essentiel)