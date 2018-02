Person in Schifflingen von Zug erfasst

Artikel per Mail weiterempfehlen

Zwischenfall auf einer Zugstrecke: Am heutigen Montagnachmittag spielten sich gegen 17 Uhr in der Nähe eines Bahnübergangs in Schifflingen Richtung Esch/Alzette dramatische Szenen ab. Eine Person wurde von einem anrasenden Zug erfasst und tödlich verletzt. Über die Unfallursache ist bislang jedoch nichts bekannt.

Die Zugstrecke ist vorrübergehend gesperrt und die Bahnschranke in der Rue d'Esch in Schifflingen bleibt bis auf Weiteres geschlossen. Für alle Pendler hat die Eisenbahngesellschaft einen Bus zwischen Bettemburg und Esch/Alzette entsprechend dem Zugfahrplan eingerichtet.

Der Zugverkehr in Luxemburg ist zudem seit Montag durch Schienenarbeiten zwischen Bettemburg und Luxemburg-Stadt eingeschränkt. Um die Hauptstadt zu erreichen, müssen Pendler auch hier auf Schienenersatzbusse umsteigen. Die Arbeiten sind für die gesamte Woche geplant.

(Joseph Gaulier/L'essentiel)