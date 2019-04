Bauarbeiter stürzen aus 6,5 Metern in die Tiefe

Artikel per Mail weiterempfehlen

Drei Arbeiter befanden sich an einer Baustelle in der Route d'Arlon in Mamer. Sie standen auf einem rund 6,5 Meter hohen Gerüst, wo sie ein Fenster austauschen sollten. Weil das Bauteil mehrere hundert Kilo wog, sollte es mit Hilfe eines Kranes aus der Außenwand genommen werden.

Das Gerüst kippte nach hinten um und die drei Arbeiter stürzten in die Tiefe. Einer der Bauarbeiter verletzte sich schwer und wurde ins Krankenhaus gebracht. Ein weiterer Mann wurde leicht verletzt und der dritte blieb unverletzt. Die Gewerbeinspektion ITM wurde über den Vorfall informiert und prüft nun die Arbeitsbedingungen vor Ort.

(mb)