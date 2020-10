Weniger aber interessierte Besucher bei Messe

«Es sind deutlich weniger Menschen hier als in den vergangenen Jahren, aber wir sehen, dass die Besucher Interesse zeigen, und umgehen Leute, die nur zum Schlendern kommen.» Elias, Verkäufer bei Thomas & Piron, gab uns einen Überblick über die allgemeine Stimmung auf der Home Expo, die am Samstag begonnen hat. Sie kann noch bis nächsten Sonntag besucht werden. Der Verkäufer ist der Ansicht, dass die Besucherzahl am Wochenende, die in der Regel hoch ist, «in etwa der eines Wochentages zu normalen Zeiten entspricht».

Die Messe für Immobilien und Einrichtungsgegenstände hat sich an die Gesundheitskrise anpassen müssen. Es sind Verkehrsrichtungen eingeführt worden, die auch allgemein gut eingehalten werden, und überall hat man Zugriff auf Desinfektionsmittel für die Hände. Auch die Maskenpflicht gilt in den Räumlichkeiten. Die Besucher an diesem Wochenende kamen mit einer sehr klaren Vorstellung, von dem, was sie wollen: «Wir sind gekommen, um Informationen über den Kauf einer Wohnung in Luxemburg zu sammeln», erklärten Giulia und Gianluca, ein junges italienisches Ehepaar, das zumindest noch einige Jahre in Luxemburg bleiben will. Die Höhe der Immobilienpreise erschrecke sie «ein wenig», beruhigen sich allerdings mit der Beobachtung, dass sie «weiterhin rasch steigen. Der spätere Wiederverkauf sollte nicht allzu kompliziert sein.»

Sergio sucht gemeinsam mit seiner Familie ein Haus in Schifflingen. «Da weniger Leute hier sind, haben die Verkäufer mehr Zeit, uns zuzuhören», freut er sich. Séverine und Yoann waren eher auf der Suche nach «Dekorationsideen» für ihr Haus in Frankreich, das bald gebaut werden soll. «Man wird inspiriert, es ist perfekt», sagen sie. Marie und Tony haben bereits ein konkretes Projekt in Luxemburg, müssen aber noch «mit den auf der Home Expo anwesenden Banken und Maklern verhandeln». Die Fachleute waren an diesem Wochenende recht zufrieden, platzten allerdings auch vor Begeisterung. «Die Kunden sind unsicherer. Sie sind interessiert, warten aber lieber ab, bevor sie sich festlegen», bemerkte Andreas Thom, ein Maler aus Stadtbredimus.

(Joseph Gaulier/L'essentiel)