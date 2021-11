Vermisste Luxemburgerin hatte einen Unfall

Die Police Grand-Ducale hat am Mittwoch die Vermisstenmeldung einer Frau aus Stadtbredimus veröffentlicht. Sie war demnach am vergangenen Samstag mit dem Wohnmobil unterwegs, um eine Freundin im deutschen Bad-Honnef zu besuchen – kam dort aber nie an.

Offenbar hatte die 61-Jährige vor drei Tagen einen Verkehrsunfall, wie die Police Grand-Ducale am Donnerstagmorgen mitteilt. Sie liege zur Behandlung in einer rheinland-pfälzischen Klinik.

Außerdem sei auch ein ebenfalls gesuchtes 16-jähriges Mädchen aus Luxemburg wieder wohlbehalten angetroffen worden.

(L'essentiel)