Flughafen Findel macht für eine Stunde dicht

Artikel per Mail weiterempfehlen

Der Nachmittag am Flughafen Findel ist vollgespickt: Zunächst werden die beiden Militärhubschrauber des Typs Airbus H145 vorgestellt, dann steht die Ankunft der portugiesischen Fußballnationalmannschaft auf dem Plan. Und trotzdem: Der Findel macht zwischen 12 und 13 Uhr dicht. In dieser Zeit werden Flugzeuge weder starten noch landen.

Diese Maßnahme sei «zwingend notwendig», um Ausbesserungsarbeiten an den Beleuchtungsanlagen der Start- und Landebahn durchführen zu können. Die Flugsicherung betont, dass diese Arbeiten «nicht länger als eine Stunde» dauern würden und nur in dieser kurzen Zeitspanne der Luftverkehr eingeschränkt werde.

Zwischen 12 und 13 Uhr waren nur drei Abflüge geplant, darunter ein um eineinhalb Stunden verspäteter Flug von Ryanair nach Berlin, der am Freitag um 13.35 Uhr statt planmäßig 12.15 Uhr starten wird. Was ankommende Flugzeuge betrifft, sind vier Flüge betroffen, darunter ein Luxair-Flug von Lissabon, der gegen 13 Uhr statt 12.25 Uhr am Findel landen wird.

(nc/L'essentiel)