Abkommen für Grenzgänger in Belgien verlängert

Belgische Grenzgänger können auch weiterhin im Homeoffice arbeiten, ohne steuerliche Nachteile befürchten zu müssen. «Ich danke der belgischen Regierung, dass die administrative Toleranz in Steuerangelegenheiten für Telearbeit bis zum 30. September 2021 verlängert wird», twitterte Finanzminister Pierre Gramegna am Freitag.

Je remercie le gouvernement de la Belgique qui vient de faire savoir que la tolérance administrative en matière fiscale pour le #teletravail sera prolongée jusqu’au 30 septembre 2021 , ce qui est une bonne nouvelle pour salariés et entreprises en période de #covid . PG — Pierre Gramegna (@pierregramegna) June 11, 2021

Fast zeitgleich teilt das Sozialministerium am Freitag mit, dass Luxemburg und Belgien sich darauf geeinigt haben, «die Ausnahmeregelung zur Nichtberücksichtigung von Telearbeitstagen im Zusammenhang mit der COVID-19-Krise bei der Festlegung der für Grenzgänger geltenden Sozialversicherungsvorschriften bis zum 31. Dezember 2021 zu verlängern.» Konkret bedeutet dies, dass belgische Grenzgänger, die aufgrund der Coronakrise von zu Hause aus arbeiten, weiterhin dem luxemburgischen Sozialversicherungssystem angeschlossen sind. Die Vereinbarung tritt am 1. Juli in Kraft.

Die Gespräche über die Verlängerung der Vereinbarungen mit Frankreich und Deutschland seien demnach noch nicht abgeschlossen.

(L'essentiel)