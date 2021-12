Tiefgarage am Knuedler öffnet wieder teilweise

Die Tiefgarage unter der Place Guillaume II in Luxemburg-Stadt wird am 3. Januar wieder geöffnet. Allerdings nur zum Teil, wie die Stadtverwaltung am Mittwoch in einer Pressemitteilung erklärt. Die Anlage wurde am 21. Juni geschlossen und sollte ursprünglich bereits Ende November wieder öffnen. Weil sich die Bauarbeiten verzögern, wird die Tiefgarage nun erst 2024 komplett eröffnet.

Das in den 70er-Jahren erbaute Parkhaus wird nach Abschluss der rund 37 Millionen Euro teuren Bauarbeiten über 750 Plätze verfügen, also 250 mehr als bisher.

(mc/L'essentiel)