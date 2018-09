Die Petruss leuchtet in grellem Grün

Was war denn da los? Einige besorgte Leser meldeten sich am Freitag bei L'essentiel, weil die Petruss in der Hauptstadt in Giftgrün dahinfloss. Auf Nachfrage unserer Zeitung gab das Wasserwirtschaftsamt Entwarnung.

Die fluoreszierende Farbe geht auf die Verwendung von Uranin zurück. Mit dieser Substanz werden Rohrleitungen getestet. Sie ist ungiftig für Mensch und Natur, färbt das Wasser jedoch deutlich sichtbar.

Die Stadt und das Wasserwirtschaftsamt gehen dem Fall derzeit nach. Denn der Nutzer des Uranins ist nicht bekannt. Normalerweise muss man sich dafür eine Genehmigung einholen. Dies geschah in diesem Fall nicht. Dennoch beruhigen die Verantwortlichen: Mit der Zeit wird das Wasser in dem kleinen Flüsschen wieder seine natürliche Farbe annehmen.

(L'essentiel)