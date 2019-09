Es wird noch einmal Sommer in Luxemburg

Die Schueberfouer läutet traditionell das Ende des Sommers ein und das Volksfest ist bereits am Mittwochabend zu Ende gegangen. Aber Luxemburg ist noch nicht fertig mit dem Sommer. An diesem Wochenende steigen die Temperaturen noch mal an. Laut MeteoLux wird es jeden Tag ein bisschen wärmer. Können wir uns am Freitag über 19 bis 23 Grad freuen, sollen es am Samstag 21 bis 24 Grad werden.

Am Sonntag steigt die Zahl auf der Anzeige des Thermometers noch weiter und zeigt bis zu 25 Grad an. Am Montag erreichen die Temperaturen Höchstwerte von bis zu 26 Grad. Beste Aussichten also für ein schönes Wochenende und einen guten Start in das neue Schuljahr.

(L'essentiel)