Mehr als 83.000 Einwohner nutzen die «Ecobox»

83.218 «Ecobox» sind derzeit im Umlauf, wie Umweltministerin Carole Dieschbourg (Déi Gréng) in ihrer Antwort auf eine parlamentarische Frage von Sven Clement (Piratenpartei) bestätigte. Zur Erinnerung: Die «Ecobox» wurde 2018 zur Reduzierung der Lebensmittelabfälle ins Leben gerufen. Wie funktioniert sie? Sie ist in allen teilnehmenden Restaurants, sowie in Schul- und Betriebskantinen – erkennbar an dem Aktionslogo – gegen eine Pfandgebühr von fünf Euro erhältlich. Damit kann der Kunde seine Mahlzeit anschließend mitnehmen. Es gibt die Ecobox übrigens in 500 und 1000 Milliliter-Größe.

Wer betreibt das «Ecobox»-System?



Die SuperDrecksKëscht (SDK) ist eine Marke, die im Rahmen der abfallwirtschaftlichen Aufgaben des Staates Luxemburg entwickelt wurde.



In diesem Zusammenhang hat der Staat mit der Firma Oeko-Service-Luxembourg (OSL) einen Vertrag unterzeichnet. Das Unternehmen erhält jährlich knapp zehn Millionen Euro an Steuergeldern vom Luxemburger Staat, um die Aufgaben der SDK durchzuführen. Der Vertrag trat am 2. Januar 2018 in Kraft und läuft bis Ende 2028.





«Seitdem das Projekt gestartet wurde, wurden insgesamt 84.310 Ecoboxen ausgeteilt», sagt Dieschbourg. 1012 (1,2 Prozent) davon seien bei Anbietern zurückgegeben worden. Derzeit gibt es insgesamt 298 Ecobox-Anbieter – unter anderem Restaurants, Kantinen und Gemeinden.

Für Pizzas

Nach Einschätzung des Umweltministeriums werde eine Ecobox im Durchschnitt einmal pro Woche genutzt. Das entspreche einer jährlichen Einsparung von vier Millionen Einwegverpackungen. Das Ministerium habe übrigens vor, das Konzept zu erweitern, indem weitere Formate angeboten werden – unter anderem für Pizzas, wie die Tageszeitung Wort berichtet. Das Konzept steht im Zeichen der Zero-Waste-Strategie des Ministeriums. Ab dem 1. Januar 2022 sind Restaurant-Betreiber dazu verpflichtet, Speisen und Getränke, die an Ort und Stelle verzehrt werden, in wiederverwendbaren Behältern zu servieren. Diese Verpflichtung wird ab dem 1. Januar 2024 auf die Take-away-Gastronomie ausgeweitet.

Damit soll weniger Lebensmittelabfall entstehen. Die jüngsten Zahlen (2018-2019) zeigen, dass pro Einwohner und Jahr im Durchschnitt 118 kg Lebensmittel entsorgt werden. Mehr als ein Drittel (48 kg) davon sei vermeidbar. Pro Verbraucher und Tag lässt sich eine Menge von 324 Gramm Lebensmitteln errechnen, die in der Tonne landen.

