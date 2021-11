Luxemburg informiert über Radon-​​Problematik

Man sieht es nicht, man riecht es nicht, aber es ist nach dem Rauchen die zweithäufigste Ursache für Lungenkrebs. Die Rede ist von Radon, einem natürlichen radioaktiven Gas, das vor allem im Norden des Landes vorkommt, wo die Bodenzusammensetzung anders ist. Der erste nationale Plan des Gesundheitsministeriums (2017-2020) zur Verringerung der Radonexposition zielt auf Wohnungen und Häuser ab. Das zweite Programm (2021-2028) legt den Schwerpunkt auf Arbeitsplätze.

«Wir haben eine Radonkarte erstellt und festgestellt, dass im Süden des Landes etwa ein Prozent der Privathäuser den Referenzwert von 300 Bq/m² überschreiten und das meist nur leicht. Im Norden überschreiten zwischen 20 und 30 Prozent der Häuser den Referenzwert, davon 1 bis 2 Prozent massiv», erklärt Patrick Majerus, Leiter der Abteilung Strahlenschutz.

«Am Arbeitsplatz haben wir noch nicht genug Erfahrung, um zu wissen, ob derselbe Prozentsatz gilt. Wahrscheinlich nicht, die Rate ist vermutlich niedriger, weil viele Arbeitsplätze in modernen Gebäuden sind. Aus demselben Grund werden Schulen und Hochschulen weniger Probleme haben als Privathäuser. Es gibt jedoch viele kleine Arbeitsstätten, wie z. B. Arztpraxen, in alten Privathäusern», so Majerus.

« Die Messung der Radonwerte ist sehr einfach »

«Die Messung der Radonwerte ist sehr einfach», erklärt Patrick Majerus. «Wir haben kleine Detektoren, die wir per Post verschicken können. Man stellt sie auf die Kommode im Schlafzimmer oder auf den Wohnzimmertisch. Wir tun dies im Winter, wenn die potenzielle Konzentration höher ist, weil die Räume beheizt werden. Und nach drei Monaten schicken wir den Detektor an das Labor.» Es sei darauf hingewiesen, dass Arbeitgeber in Gebieten mit hoher Radonkonzentration seit 2019 zur Durchführung von Messungen verpflichtet sind.

Wenn die gemessene Konzentration niedrig ist, reicht es oft schon aus, die Belüftung im Haus zu verbessern. Bei hohen Konzentrationen müssen unter Umständen bauliche Änderungen am Haus und vor allem im Keller-Bereich vorgenommen werden. Um den Eigentümern dabei zu helfen, hat das Ministerium einen kurzen Leitfaden erstellt.

(Severine Goffin/L'essentiel)