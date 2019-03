Unbekannte beschmieren Blitzer am Kreisel Raemerich

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die Radarfalle am Kreisverkehr Raemerich macht vorerst keine Fotos mehr von Temposündern. Unbekannte haben das Gerät in der Nacht auf Sonntag mit violetter und weißer Farbe beschmiert und es dadurch unbrauchbar gemacht. Das Gerät könne nach Angaben der Polizei erst am Montag gereinigt werden.

Die Verantwortlichen wurden nicht gefasst. Wie Infrastrukturminister François Bausch zuletzt mitteilte drohen den Urhebern eine Geldstrafe in Höhe von von 5.000 Euro und ein Jahr Gefängnis. Die Höhe der Geldbuße kann im Falle einer Wiederholungstat sogar noch höher ausfallen.

Die Reparatur eines Radars, das auf der N24 zwischen Beckerich und Oberpallen beschädigt worden war, hatte den luxemburgischen Staat 1000 Euro gekostet.

(sw/L'essentiel)