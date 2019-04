Grenzzaun zu Belgien soll bis Mitte Mai stehen

Artikel per Mail weiterempfehlen

Ende Februar wurde im belgischen Differt, nahe der Luxemburger Grenze, bei einem Wildschweinkadaver die Afrikanische Schweinepest nachgewiesen. Die Tierseuche steht also vor den Toren des Großherzogtums. Die Regierung hatte daraufhin beschlossen, einen acht Kilometer langen Schutzzaun zwischen den Orten Linger und Grass an der Grenze zum Nachbarland aufzustellen – zusätzlich zum Zaun, der in Belgien erreichtet wurde.

«Der Zaun wird voraussichtlich Mitte Mai fertiggestellt», wie Landwirtschaftsminister Romain Schneider am Dienstagmorgen mitteilte. Seit den vergangenen Mittwoch sei die Gemeinschaftsarbeit der Armee, der Straßenverwaltung und des MBR (Maschinen und Betriebshilfsring Lëtzebuerg) in vollem Gange. Der Bau wird laut Schneider rund 500.000 Euro kosten.

Die Wildschweinpopulation, die derzeit in der Pufferzone zwischen den beiden Zäunen lebt, soll eliminiert werden. «Wir erstellen derzeit mit der Natur- und Forstverwaltung den Entvölkerungsplan», so Schneider. Bislang wurden im Großherzogtum 135 Kadaver getestet. Alle Tests fielen negativ aus. Zur Erinnerung: Das ASF-Virus ist für Wildschweine und Schweine tödlich, stellt für den Menschen jedoch kein Risiko dar, selbst wenn kontaminiertes Fleisch oder Fleischprodukte verzehrt werden.

(Olivier Loyens/L'essentiel)