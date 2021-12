Der CNE will seine Rolle künftig «voll ausfüllen»

«Wir machen keine sterilen Sitzungen mehr. Wir haben einen Konsens gefunden, um alle in die gleiche Richtung zu gehen und die Interessen aller Ausländer zu verteidigen», sagt Munir Ramdedovic, seit dem 27. Januar 2021 Vorsitzender des Nationalen Ausländerrats (CNE). Bei rund 30 verschiedenen Nationalitäten im CNE war es keine Selbstverständlichkeit, mit einer Stimme zu sprechen. Der Vorsitzende ist jedoch der Meinung, dass der Rat in diesem Jahr gut gearbeitet und sich auf eine bessere Strukturierung zubewegt habe, um sich besser Gehör verschaffen zu können. «Wir haben begonnen, besser zu funktionieren.»

So erstellte der CNE mehrere individuelle und kollektive Stellungnahmen im Rahmen der Vorbereitung des Integrationsgesetzes. Beispielsweise forderte er die Abschaffung der Wohnsitzfrist für die Stimmabgabe bei Kommunalwahlen.

« Einige Dinge müssen verbessert werden »

In der Zukunft möchte der Ausländerrat unabhängiger werden. «Wir erfüllen unsere Aufgaben dank motivierter Mitglieder und Experten. Um die Rolle des CNE voll auszufüllen, muss er eine unabhängige Einrichtung sein, die nicht von der Regierung bevormundet wird», sagt Munir Ramdedovic. «Der CNE möchte bei Gesetzgebungsdossiers in Form von Stellungnahmen und Vorschlägen zu allen Themen herangezogen werden, die er für Ausländer und ihre Familien für sinnvoll erachtet. Wir haben der Ministerin vorgeschlagen, den Auftrag, die Ziele und die Unterstützung des CNE zu definieren».

Der Rat will alle Ausländer vertreten, die am Leben des Landes teilnehmen. «Wir vertreten die Interessen aller Einwohner, unabhängig davon, ob sie wahlberechtigt sind oder nicht. Doppelstaatler, Ausländer aus Drittstaaten, Flüchtlinge... Ich möchte, dass auch die Grenzgänger vertreten werden», erklärt der Präsident. Im kommenden Jahr will der CNE weiter wachsen, indem er sich insbesondere mit Themen wie Wohnen, Freiwilligenarbeit oder auch dem Zugang zu Beschäftigung für Drittstaatsangehörige befasst. «Luxemburg ist ein Land der Integration und Solidarität, aber es gibt noch einiges zu verbessern», findet Präsident Ramdedovic.

