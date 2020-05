Schengen trauert um Europa

Die an Deutschland angrenzenden luxemburgischen Gemeinden haben die Europafahnen vor ihren Rathäusern auf Halbmast gesenkt, um gegen die Entscheidung Berlins zu protestieren, die Schließung der deutschen Grenze bis zum 15. Mai zu verlängern, um das Coronavirus zu bekämpfen.

Der Bürgermeister von Schengen, Michel Gloden, «versteht» die am Montag von Bundesinnenminister Horst Seehofer angekündigte Entscheidung nicht, die Grenzschließung um eine weitere Woche zu verlängern, da die europäischen Länder die Beschränkungen schrittweise aufheben. Auch Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn forderte am Dienstag Deutschland auf, auf diese Kontrollen zu verzichten, um das Schengener Abkommen, «eine der größten Errungenschaften des europäischen Integrationsprozesses», schrittweise wieder in Kraft zu setzen.

Der Schengen-Raum feiert Geburtstag

«Wir haben uns die Grenzen hier jahrzehntelang nicht vorgestellt», sagt Michel Gloden in seinem Büro in der kleinen Stadt Remerschen, die zum Schengen-Raum gehört. «Die Menschen, die hier leben, leiden am meisten unter der Situation. Wir gehen in Deutschland nicht nur einkaufen, wir haben dort Freunde und Familie», so der Bürgermeister.

In diesem Jahr feiert Luxemburg den 25. Jahrestag der Schaffung des Schengen-Raums und den 35. Jahrestag der Unterzeichnung des ersten Abkommens über die freien Grenzen zwischen den sechs Gründerstaaten der Europäischen Union (Frankreich, Deutschland, Italien, Belgien, Niederlande und Luxemburg). «Wissenschaftlern und Ärzten gelingt es, Viren zu besiegen, nicht die Polizeikontrollen», sagt der ehemalige luxemburgische Staatssekretär Robert Goebbels, der das Dokument im Juni 1985 mit unterzeichnete, was die im Großherzogtum empfundene Verzweiflung widerspiegelt.

(L'essentiel)