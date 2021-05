Mieses Wetter beeinflusst Weinqualität nicht

Nachdem sich der Frühling Ende März mit einer kurzen Sonnenphase angekündigt hat, kam Anfang April der Frost wieder. Und nun müssen die Reben in den Weinbergen an der Mosel auch noch dem wechselhaften Mai-Wetter mit einem Mix aus Regen und kühlen Temperaturen trotzen. Dennoch ist es unwahrscheinlich, dass die Wetterkapriolen die nächste Lese und die Qualität des Weins in nennenswerter Weise beeinflussen werden.

«Es gibt keinen Grund zur Sorge, es ist eigentlich eine fast normale Situation», sagt Serge Fischer vom luxemburgischen Weinbauinstitut (Institut viti-vinicole) in Remich. «Im Gegenteil», sagt er, «gerade die vergangenen Jahre haben sich als ungewöhnlich heiß erwiesen.» Mit anderen Worten: Wenn die Temperaturen an der Mosel im Juni, Juli und August dem Durchschnitt entsprechen, «können wir Ende September, Anfang Oktober mit der Weinlese rechnen».

«Kein Einfluss auf Geschmack oder Qualität»

Dabei haben die Winzer in den vergangenen Jahren tendenziell immer etwas früher mit der Weinlese begonnen. «Es kommt darauf an, in welche Perspektive man sich begibt», sagt Serge Fischer: «Betrachtet man den langen Zeitraum – nämlich die Beobachtungen seit 1966 –, dann liegt die Verzögerung in der Größenordnung von zehn Tagen; konzentriert man sich dagegen auf das letzte Jahrzehnt, dann beträgt die Verzögerung zwei Wochen.» Und der Weinbauexperte trennt den Regen von der aktuellen Kälte.

«Regen tut der Rebe sehr gut, es muss im Frühjahr regnen. Auf der anderen Seite sind die niedrigen Temperaturen, die wir in diesen Tagen erleben, ein bisschen ärgerlich», sagt Fischer, «genauso, wie wenn es in den Sommermonaten brütend heiß wäre. Das wäre auch nicht gut, denn es würde das Wachstum der Rebe verlangsamen.» Dennoch hätten die aktuellen klimatischen Bedingungen «absolut keinen Einfluss, weder auf den Geschmack noch auf die Qualität des Jahrgangs 2021», betont der Spezialist.

