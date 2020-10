Während Jean-Claude Schmit, der Direktor des Gesundheitsamts, am Mittwoch kommunizierte, dass die Situation in den Krankenhäusern «unter Kontrolle» sei, sind einige Mediziner deutlich pessimistischer und zeigen sich besorgt. Jean Reuter, ein Intensivmediziner am CHL, twitterte am Donnerstag ans Gesundheitsministerium: «Sehen Sie die Mauer, die da auf uns zukommt? Wann kommt der Lockdown?»

La moitié de la réa est prise par des COVID19. Moyenne d'âge 60. Tous avec une PCR positive entre le 14 et 20/10. Au ????????: 1861 PCR positives entre le 14 et 20/10. 3629 positives entre le 21 et 27/10. Vous voyez le mur qui nous attend? Le confinement, c'est pour quand? @sante_lu — Jean Reuter (@JeanReuter5) October 29, 2020

«Ich bin besorgt über das, was ich in meiner Abteilung sehe», sagte er am Donnerstag gegenüber L'essentiel. «Acht von 18 Betten sind mit Covid-Patienten belegt. Und die andere Hälfte ist nicht leer. Der Unterschied zum März/April besteht darin, dass es im Lockdown weniger Auto- oder Arbeitsunfälle gab».

« In zwei bis drei Wochen werden wir einen Höhepunkt haben »

Aktuell wäre man noch von der Katastrophe entfernt, aber Reuter weist darauf hin, dass seine Abteilung während der ersten Welle «bis zu 13 Patienten auf der Intensivstation» hatte. Das war zwei Wochen nach Beginn des Lockdowns. «Selbst wenn wir uns heute einschränken, werden wir, angesichts der Fälle, in zwei bis drei Wochen einen Höhepunkt haben. Ich rufe nicht zum Lockdown auf, das ist nicht mein Gebiet. Aber zur Wachsamkeit», so Dr. Reuter, der darauf hinweist, dass «unsere drei Nachbarländer weiter gehen als wir». Um das «reale Risiko» zu unterstreichen, weist er darauf hin, dass die acht Intensiv-Patienten zwischen dem 14. und 20. Oktober entdeckt wurden.

Das Durchschnittsalter der Intensiv-Patienten betrage derzeit 60 Jahre, wobei der jüngste erst 37 sei und keine medizinische Vorgeschichte habe. «Die Menschen erinnern sich an das durchschnittliche Sterbealter (84 Jahre). Aber das liegt nur so hoch, weil wir die Mittel haben, um alle Patienten zu behandeln.»

(Nicolas Martin/L'essentiel)