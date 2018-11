Neuer Satellit präzisiert Wetterprognosen

Dank dem erfolgreichen Start einer Sojus-Rakete, die vor einigen Tagen in Guyana gestartet ist, konnte ein Wetter-Satellit 817 Kilometer von der Erde entfernt «erfolgreich» seine polare Umlaufbahn erreichen. Metop-C ist der dritte und letzte Satellit in einem Programm zur angewandten Meteorologie von der europäischen Organisation Eumetsat, die für die Entwicklung von Satellitenwettersystemen verantwortlich ist. Er vervollständigt ein Satelliten-Trio, dessen erste Flugkörper bereits 2006 und 2012 in den Orbit geschossen wurden.

«Nach mehrmonatigen Tests werden die Daten im Frühjahr 2019 für alle nationalen meteorologischen Dienste verfügbar sein», erklärt MeteoLux. «Die neuen Daten bieten dem Personal des Findel Airport Weather Service eine weitere wichtige Säule zur Verbesserung der kurz- und mittelfristigen Wettervorhersagen», ergänzt MeteoLux. So lassen sich genauere Prognosen «bis zu zehn Tage im Voraus» ermöglichen.

An Bord des Satelliten befindet sich ein Instrument, das «die Temperatur und Luftfeuchtigkeit der Atmosphäre misst (...) und an der Klimaüberwachung beteiligt ist», so das Centre national d'études spatiales (CNES). «Arianespace unterstützt Eumetsat und Europa erneut bei der Verbesserung der Wettervorhersagen und der globalen Klimaüberwachung für ein besseres Leben auf der Erde», teilte Arianespace in einer Erklärung mit.

(nc/L'essentiel/afp)