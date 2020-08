Massentests bei Urlaubs-​​Rückkehrern

Die erste Phase der Großversuche in Luxemburg hat vor wenigen Tagen geendet und das Land beginnt bereits mit der nächsten Phase. Wie Gesundheitsministerin Paulette Lenert am Freitag mitteilte verfolge die zweite Phase der Teststrategie, die im September anfange und bis zum ersten Quartal 2021 dauern soll, einen «gezielten und reaktiven» Ansatz. «Die Teststrategie ist ein integraler Bestandteil der luxemburgischen Politik zur Bekämpfung des Virus», sagte die Ministerin.

Die repräsentative Screening-Kampagne ziele demnach vor allem auf Rückkehrer aus dem Urlaub ab. Demnach haben Personen, die mit dem Flugzeug zurückkehren, die Möglichkeit, sich am Findel testen zu lassen, während andere, die mit dem Auto oder dem Zug zurückkehren ab 17. August einen Termin für einen kostenlosen Test vereinbaren können.

Unterbrechung von Übertragungsketten

Wie bereits am Freitag angedeutet, soll auch den Schülern und Lehrern nach den Ferien die Möglichkeit gegeben werden, sich auf das Coronavirus testen zu lassen. Weiterhin will das Gesundheitsministerium auch die Prävention in den Haushalten hervorheben, zumal die meisten Ansteckungen innerhalb der Familie stattgefunden hätten, wie Paulette Lenert erklärte.

Das Ziel der Regierung ist weiterhin, mögliche Infektionsquellen schnell zu identifizieren und zu lokalisieren, um die Übertragungsketten durch Quarantänemaßnahmen frühzeitig zu unterbrechen.

(nc/L'essentiel)