Frau vor Geldautomat angegriffen

Eine Frau, die Geld am Automaten abheben wollte, ist Opfer eines Raubüberfalls geworden. Der Vorfall ereignete sich am Donnerstagabend gegen 22.30 Uhr in der Avenue Lou Hemmer.

Als sich die Frau zum Geldautomaten begab, wurde sie zunächst von einer Frau angesprochen, bevor ein Mann mit Sturmmaske die Frau angriff und sie zu Boden warf. Doch das Opfer konnte sich zur Wehr setzen: Die Frau schrie lauthals um Hilfe woraufhin beide Täter die Flucht ohne Beute ergriffen.

Laut Polizeibericht waren beide Täter dunkel gekleidet und sprachen außerdem akzentfrei Französisch. Die Dame wurde bei dem Angriff verletzt und musste ins Krankenhaus.

(L'essentiel)