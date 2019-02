Hier dürfen Pickups in Luxemburg parken

Artikel per Mail weiterempfehlen

In den Stadtzentren sind gute Parkplätze meist belegt. Als Pick-up-Fahrer hat man es da noch ein Stückchen schwerer. Denn für Pick-ups gelten andere Regeln und diese sind von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich. In Differdingen hängt es beispielsweise vom Status ab, unter dem der Wagen registriert ist. «Wenn Ihr Fahrzeug als Auto zugelassen ist, haben Sie das Recht, auf Privatparkplätzen zu parken. Wenn das Auto als Van zugelassen ist, ist es allerdings verboten», erklärt Stéphane Lafontaine vom Service techniques.

In Esch/Alzette achtet man nicht auf den Registrierungsstatus, sondern auf das Eigentum. Handelt es sich um eine private Nutzung, haben sie Zugang zu den Wohn-Parkplätzen der Stadt. Wird der Pick-up beruflich genutzt, stehen Ihnen die Parkplätze nicht zur Verfügung. «Für Firmenfahrzeuge und Transporter ist ein Parkplatz an der Rue de Belval geplant», sagt Luc Schloesser aus der Kommunikationsabteilung.

In Düdelingen darf jedes als Van zugelassene und für berufliche Zwecke genutzte Fahrzeug zwischen 6 und 18 Uhr auf den regulären Stellplätzen der Stadt geparkt werden. Nach 18 Uhr sowie am Wochenende müssen Pick-ups auf den für Vans vorgesehenen Parkplätzen abgestellt werden. Pick-ups für private Zwecke können auf privaten Parkplätzen verbleiben. In der Hauptstadt ist die Toleranz noch größer. Die Benutzer müssen die Regeln der Straßenverkehrsordnung je nach Fahrzeugtyp einhalten. Beim Parken muss lediglich darauf geachtet werden, die Abgrenzung des Parkplatzes nicht zu überschreiten.

(Ana Martins/L’essentiel)