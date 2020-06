Alte Lüftungen sollten um-​​ oder abgestellt werden

Moderne Lüftungsanlagen verbreiten das Virus nicht. Ältere Anlagen, sollten nach Regierungsangaben auf 100 Prozent Frischluftzufuhr umgestellt oder vorübergehend abgeschaltet werden. Im Zweifel sollten Räume manuell gelüftet werden. Dies geht aus der Antwort einer parlamentarischen Anfrage der CSV-Europaabgeordneten Laurent Mosar und Claude Wiseler hervor.

«Eine Kontamination der Luft durch Viren durch kontrollierte mechanische Lüftungsanlagen (CMV), die vollständig mit Frischluft betrieben wird – wie bei modernen Anlagen in Luxemburg die Regel –, ist bisher in keiner wissenschaftlichen Studie beobachtet worden», heißt es in der Antwort von Gesundheitsministerin Paulette Lenert, Energieminister Claude Turmes und Arbeitsminister Dan Kersch. Demnach sei das Gegenteil der Fall: Frischluft von außen verdünne die Raumluft, somit würde das Risiko der Virusverbreitung sogar verringert.

Zehn infizierte Personen an drei verschiedenen Tischen

Das potenzielle Ausbreitungsrisiko geht laut vorhandenen Studien tatsächlich von Lüftungsanlagen mit Luftzirkulation (Wiederverwendung von Luft aus belüfteten Räumen) aus, heißt es in der Antwort. Sie zitieren insbesondere eine von der amerikanischen CDC (Centers for Disease Control and Prevention) veröffentlichte Studie mit zehn Infizierten in China, die an drei verschiedenen Tischen in einem Restaurant sitzen. Die Lüftungsanlage sei nicht die Quelle gewesen, aber die Lüftung habe das Virus von dem ursprünglich kranken Patienten zu den anderen Tischen im gleichen Raum getragen.

Da auch eine Desinfektion der Lüftungs- oder Filteranlage diese Dynamik nicht verändere, empfiehlt die Regierung, ältere Lüftungsanlagen in Zweckbauten wie etwa Bürogebäude oder Schulen sowie Mehrfamilienhäuser auf 100 Prozent Frischluftzufuhr umzustellen oder vorübergehend abzustellen und die Räume manuell zu lüften, insofern dies möglich sei.

(ol/L'essentiel)