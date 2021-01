Neue Labore im House of Biohealth geplant

Im House of Biohealth in Esch-Belval soll es im Frühjahr einen ersten Laborbereich geben, der sich ausschließlich den Gesundheitstechnologien widmet. Es soll einem Dutzend nationaler und internationaler Start-ups und Spin-offs 350 Quadratmetern ausgestattete Laborräume zur Verfügung gestellt werden. Diese kommen aus Großbritannien, dem Luxembourg Institute of Health oder anderen luxemburgischen Labors oder werden über das Fit4start-Programm angeworben.

«Neue Therapien, neue Medikamente, neue Tests, alles Lösungen, die der Bevölkerung helfen werden»

Jean-Paul Scheuren, CEO des House of Biohealth erklärt: «Wir kennen die Gesundheitsversorgung durch unseren Arzt und wissen nicht, was sich dahinter verbirgt. Wir entwickeln neue Therapien, neue Medikamente, neue Tests. Lösungen, die der Bevölkerung helfen werden». Er ergänzt: «Wenn man ein Labor einrichtet, ist dessen Planung mühsam und kostet so viel wie das Gebäude selbst. Dort kann man für ein paar Monate bleiben, um gezielt zu forschen, was Start-ups viel Flexibilität ermöglicht. Es ist das fehlende Glied im Bereich der öffentlichen biomedizinischen Forschung».

850.000 Euro werden in diese dritte und letzte Erweiterung des House of BioHealth investiert, teilte das Wirtschaftsministerium mit, das das öffentlich-private Projekt mit einer Mietgarantie unterstützt. Nach Fertigstellung des Erweiterungsbaus können dort bis zu 600 Forscher auf 9500 Quadratmeter Labor- und 5500 Quadratmeter Bürofläche untergebracht werden.