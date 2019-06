200.000 Euro, um Bürger mit Orden zu ehren

Artikel per Mail weiterempfehlen

Es ist ein Ritual, das jedes Jahr in den Ministerien abgehalten wird. Kurz vor dem der Nationalfeiertag werden Bürger für besondere Verdienste ausgezeichnet. In diesem Jahr sollen 1700 Menschen einen Orden erhalten. «Im Jahr 2016 waren es 3500», erklärt Jean-Claude Muller aus dem Staatsministerium.

Eine im Jahr 2016 verabschiedete Reform führte dazu, dass die Vergabe weniger automatisch verläuft und es mehr auf den Verdienst ankommt, um die Tradition zu stärken. Was sind nun die Bedingungen, um geehrt zu werden? Man muss 45 Jahre alt sein und mindestens 25 Jahre gearbeitet haben.

Die Regierung hat 200.000 Euro zur Verfügung gestellt

Hergestellt werden die Orden von der luxemburgischen Firma Artec-Créations in Heiderscheid. «Der Preis variiert stark. Die kleinen Medaillen kosten 50 Euro. Aber wir haben auch Varianten für 200 Euro», so Muller. In diesem Jahr hat die Regierung ein Budget von 200.000 Euro zur Verfügung gestellt.

Jedes Ministerium wählt ihre glücklichen Empfänger und sendet die Vorschläge an das Staatsministerium, das die Vorschläge prüft. Die Regierung vergibt zwei Orden: die Eichenkrone in gelb oder grün sowie den Verdienstorden in dunkelrot. Jeder Orden verfügt über fünf Stufen: Ritter, Offizier, Kommandeur, Großoffizier und Großkreuz.

(Ana Martins/L'essentiel)