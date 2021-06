Das LNS nimmt Drogen unter die Lupe

Verunreinigte oder zu hoch dosiertes Rauschgift kann für die Konsumenten lebensgefährlich sein. Deshalb untersucht das nationalen Gesundheitslabor (LNS) für die Luxemburger Justiz Drogen, die auf dem heimischen Mark im Umlauf sind. Dafür zuständig ist die Abteilung für analytische Toxikologie und pharmazeutische Chemie. «80 bis 90 Prozent der Anfragen kommen von der Polizei oder dem Zoll», sagt Abteilungsleiter Dr. Serge Schneider.

Da man nicht alles analysieren könne, was die Beamten beschlagnahmen, beschränke man sich auf eine bestimmte Auswahl. Selbst was auf den ersten Blick wie Cannabis aussieht, muss von den Experten analysiert werden. Schließlich könnte der Stoff mit künstlichen Cannabinoiden verunreinigt sein. Pro Jahr untersuchen die Fachleute des LNS zwischen 3000 und 4000 Proben. Die Zahl steige langsam aber stetig, berichtet Schneider. «Wir haben in den letzten Jahren viel mehr Cannabis, Hanf und Kokain und relativ wenig Heroin.»

Besonders reines Kokain

Dabei achten die Wissenschaftler auch darauf, in welcher Menge die gefährlichen Stoffe in den Proben enthalten sind. Schneider warnt: «Heroin ist nie zu 100 Prozent Heroin, normalerweise sind es zwischen zehn und 20 Prozent. Bei 30 Prozent besteht die Gefahr einer gefährlichen Überdosierung für den Konsumenten.» Im Anschluss berichtet das LNS direkt an das Gesundheitsministerium. Regelmäßig werden beispielsweise Kokain-Proben untersucht. In der letzten Zeit seien diese laut dem Toxikologen besonders rein gewesen: «Wir haben Werte von 75 Prozent in den Proben festgestellt, normalerweise bewegt sich der Wert zwischen 40 und 55 Prozent reines Kokain.»

Auch synthetisches Cannabis ist in den untersuchten Proben enthalten. «Es ist in Luxemburg illegal und kann gefährlich sein. Seine Auswirkungen sind unbekannt und es kann stärker wirken als normales Cannabis», erklärt Schneider.

(mme/L'essentiel)