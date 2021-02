Der Druck in den Kinderkrippen wächst

«Urlaub aus familiären Gründen ist ja schön und gut, aber wie ersetzt man Kollegen, die ihn nehmen?», fragt Laura, eine Erzieherin in Remich. Weil die Kinderkrippen geöffnet bleiben, warnt das Ministerium, dass «sich die Varianten ab dem Alter von vier oder fünf Jahren schneller verbreiten.» «Wir haben weniger Personal, aber nicht weniger Kinder», erklärt Laura, die in einer kleinen Krippe arbeitet. «Wenn hier zwei oder drei Kollegen fehlen, reicht es nicht mehr».

Lange Arbeitszeiten, schwierige Personalsituation und die hohe Arbeitslast: «Es ist schon schwer genug, in normalen Zeiten qualifiziertes Personal zu finden», berichtet Maurizio Masi, Gründer der Calimero-Gruppe, die in ihren Kinderkrippen und Heimen rund 150 Kinder betreut. «Und wenn wir es schaffen, Aushilfskräfte einzustellen, müssen wir sie schulen, ihnen die Regeln erklären und sie sich erst einmal zurechtfinden lassen.»

Die FEDAS (Fédération des acteurs du secteur social au Luxembourg), in der 270 Kinderkrippen und Heime zusammengeschlossen sind, ist in Gesprächen mit dem Ministerium, um «Lösungen zu finden». «Mit Fernunterricht und der Corona-Pandemie ist es aktuell natürlich auch schwierig, sich auf die Großeltern zu verlassen», sagt Maria Castrovinci, Vorstandsmitglied der Fédération Luxembourgeoise des Services d'Education et d'Accueil pour Enfants (Felsea) und Leiterin einer Kinderkrippe in Esch.

(Nicolas Martin/L'essentiel)