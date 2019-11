In Echternach erstrahlt der Weihnachtsbaum

Über 20 Meter hoch und fast sechs Tonnen schwer thronte der fertig geschmückte Weihnachtsbaum auf dem Marktplatz in Echternach, bisher allerdings noch unbeleuchtet. Am Mittwochabend sollte der imposante Tannenbaum im Rahmen der feierlichen Zeremonie «Luucht un - den Eechternoacher Chrëstbeemchen liicht» erleuchtet werden. Trotz des Regenwetters fanden sich zahlreiche Schaulustige auf dem Marktplatz ein.

People Counter Echternach



Mit der Technologie, die bisher vor allem an Flughäfen zum Einsatz kommt, werden seit der Installation des ersten People Counters im Mai 2019 die Besucherströme in Echternach gemessen. Die ersten Ergebnisse, die am Mittwoch der Presse präsentiert wurden, haben auch Bürgermeister Yves Wengler überrascht: «Von Mai bis Ende des Jahres werden sich über eine halbe Million Menschen im historischen Zentrum Echternachs aufgehalten haben».



In Zukunft will man die Ergebnisse in die Bau- und Stadtentwicklung, sowie in die Verkehrslenkung und das Parkraumkonzept einfließen lassen. «Wir werden Echternach noch attraktiver machen», verspricht Yves Wengler.

«Unser Weihnachtsbaum ist einer der größten im ganzen Land, das wollten wir uns unbedingt ansehen», erzählt Tanja aus Echternach. Wer dieses Jahr den größten Baum im Großherzogtum hat, ist noch nicht bestätigt. Bürgermeister Yves Wengler schaltete den Echternacher Weihnachtsbaum aber sichtlich stolz ein, der fortan den ganzen Marktplatz erhellte.

Christmarkt ab dem 13. Dezember

Wengler ließ es sich nicht nehmen, auch auf den offiziellen Startschuss für den Télévie 2020 hinzuweisen, der auf Erleuchtung des Baumes fiel. Dazu wurden vor Ort 99 große Christbaumkugeln verkauft, die von Kindern aus Echternach und Weilerbach angemalt wurden. Am Ende des Abends waren die farbenfrohen Kugeln fast alle verkauft. Die Spendenaktion für die Forschung gegen Krebs gibt es in Luxemburg seit 2002, beim großen Finale des Télévie 2019 im April diesen Jahres wurde eine Rekordsumme von 2.005.842 Millionen Euro gespendet. Am 25. April 2020 fällt die Klappe für die aktuelle Aktion auch wieder in Echternach.

Der Eechternoacher Chrëstmoart, der einer der ältesten Weihnachtsmärkte im Großherzogtum ist, startet trotz bereits erleuchtetem Weihnachtsbahm allerdings erst am 13. Dezember und endet bereits wieder am 15. Dezember. Bis dahin müssen sich die Echternacher mit ihrem 20-Meter-Koloss in Weihnachtsstimmung bringen.

(dm/L'essentiel)