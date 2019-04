Dessous aus Hesperingen in die ganze Welt

«Unsere Website ist von Frauen für Frauen entwickelt worden», sagt Laetitia Monaco. Sie hat das Unternehmen gemeinsam mit Patrice Legrand groß gemacht.

2011 in Nancy gegründet, ist das kleine Start-up mit vier Mitarbeitern schnell gewachsen. Mittlerweile beschäftigt es 44 Angestellte. 24 davon arbeiten in Nancy, wo sich die logistische Zentrale befindet. Das Unternehmen hat dort gerade 1,5 Millionen Euro in ein neues Zentrum mit einer 2000 Quadratmeter großen Fläche investiert. Die anderen 20 Angestellten arbeiten in Hesperingen, wo sich die Drehscheibe für Marketing und Verwaltung befindet.

Das Unternehmen wächst weiter

Die Zahlen von «Glamuse» zeigen ein Unternehmen, das sich inzwischen auf dem Markt etabliert hat: 150.000 Kunden, 80 Premium-Marken, 170.000 Artikel auf Lager. Es vertreibt 12.000 verschiedene Modelle, vom BH bis zum sexy Dessous-Set, inklusive Bademode. «2018 sind wir mit einem Umsatz von 10 Millionen Euro um 50 Prozent gewachsen», sagt Laetitia Monaco.

Zusammen mit ihrem Partner hat sie sich auch für einen besonderen Service entschieden: Alle Bestellungen, die vor 16.30 Uhr eingehen, werden direkt am nächsten Tag kostenlos zugestellt.

(Gaël Padiou/L'essentiel)