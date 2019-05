«Mehr als 25.000 Einwohner am Kirchberg»

Artikel per Mail weiterempfehlen

Angesichts der Wohnungsnot und den steigenden Preisen für Käufer und Mieter setzt die Stadt Luxemburg insbesondere auf das Kirchbergplateau, um Lösungen für das Wachstum der Bevölkerung zu finden. «Diese Gegend entwickelt sich ständig weiter», sagt Patrick Gillen, Präsident des Kirchberg-Fonds.

Derzeit besitzt der Fonds nur etwa 1600 Wohneinheiten, in den nächsten zehn Jahren sollen rund 7000 neue Wohnungen entstehen. Auf der Kennedy Avenue werden 1000 Wohneinheiten und im Stadtteil Kuebebierg rund 2500 Einheiten gebaut. 1000 Wohnungen sollen auf die Stadtteile Grünewald (gegenüber des Rehazentrums), den Park (Eurocontrol-Standort) sowie Laangfur und den Konrad-Adenauer-Boulevard verteilt werden.

Wohnungen zu «erschwinglichen» Preisen

«Der Stadtteil Kirchberg soll schließlich mehr als 12.000 Wohneinheiten und mehr als 25.000 Einwohnern umfassen», prognostiziert Patrick Gillen. Die Zahl der Vermögenswerte, die derzeit auf 41.500 geschätzt wird, soll in Zukunft auf 67.500 steigen. Fast zwei Drittel dieser neuen Wohneinheiten sollen zu «erschwinglichen» Preisen angeboten werden. Konkret sollen diese Preise zu mindestens 40 Prozent unter den Marktpreisen liegen oder sogar 60 Prozent für Wohnungen, die im Rahmen der Zusammenarbeit mit der Société nationale des habitations à bon marché (SNHBM) gebaut werden.

Der Kirchberg-Fonds nutzte die Gelegenheit, um bei der Präsentation seines Jahresberichts 2018 mehrere laufende institutionelle und private Projekte zu erläutern: So wird im September der dritte Turm am Gerichtshof eingeweiht, ebenso wie für die BNL – die mehr als 1,8 Millionen Dokumente umfassen soll. Für das Infinity-Projekt ist die Fertigstellung der Büros für Anfang des Schuljahres 2019 geplant, während das Einkaufszentrum Ende 2019 eröffnet werden soll. Bis Mitte 2020 wird es dauern, bis erste Bewohner in das Hochhaus einziehen können. Der Bau des neuen globalen Hauptsitzes von ArcelorMittal entlang der John F. Kennedy Avenue beginnt im Sommer 2019 und soll bis Ende 2021 abgeschlossen sein.

(Pascal Piatkowski/ L'essentiel)