Xavier Bettel für weitere Tests im Krankenhaus

Nachdem Xavier Bettel am vergangenen Sonntag positiv auf das Coronavirus getestet wurde, begab er sich am heutigen Sonntag für weitere Tests ins Krankenhaus. Das teilte die Regierung am Sonntagnachmittag mit. Es handele sich hierbei um eine Vorsichtsmaßnahme und der Premierminister werde für 24 Stunden unter ärztlicher Beobachtung bleiben. Sollte aus medizinischer Sicht nichts dagegen sprechen, könne er das Krankenhaus demnach am Montag wieder verlassen.

Laut L'essentiel-Informationen ist der gesundheitliche Zustand des Premiers nicht alarmierend und «er ist guter Dinge». Er habe sich jedoch für weitere Untersuchungen entschieden, da seine Symptome (Kopfschmerzen, Husten, Fieber), unter denen er seit einer Woche leidet, nicht abklingen würden.

In den vergangenen Tagen hat Xavier Bettel seine Arbeit von zu Hause aus fortgeführt. Obwohl er sich voraussichtlich bis Dienstag in Isolation befindet, nahm er am vergangenen Dienstag bei einem vom Weltwirtschaftsforum organisierten virtuellen Treffen teil. Am Donnerstag fand ein Gespräch mit Google-Chef Sundar Pichai statt, bevor am Freitag den Regierungsrat online abhielt.

(L'essentiel)