Jean-​​Paul Hoffmann legt Amt bei «Radio 100,7» zurück

Jean-Paul Hoffmann hat seine Funktion als Direktor von «Radio 100,7» zurückgelegt. Der Verwaltungsrat sei am (gestrigen) Donnerstag über den Rücktritt informiert worden. Wann die Suche nach einem Nachfolger beginnt, ist noch nicht bekannt. Bis Ende November bleibt der Direktor vorerst noch im Amt.

Nach fünf Jahren an der Spitze sei die Zeit für einen Wechsel gekommen, teilt «100,7» am Freitag via Facebook mit. Die Reichweite des öffentlich-rechtlichen Senders, der am Sonntag sein 25-jähriges Bestehen feiert, habe sich unter Hoffmanns Leitung um 75 Prozent gesteigert, heißt es weiter.

Erst vor kurzem hatte das Hörfunkhaus auf dem Kirchberg eine weitere Personalie publik gemacht: Der frühere RTL-Moderator und -Wetterexperte Yann Logelin wird Anfang Oktober die Programmleitung bei «100,7» übernehmen.

(jt/L'essentiel)