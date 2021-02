Joke van der Stricht verfolgt eigene Ziele in Schrassig

Mit nur 33 Jahren wird Joke Van der Stricht ab dem 1. Februar die erste Frau auf dem Posten des Direktors der Justizvollzugsanstalt Schrassig. Eine Welt, die ihr durchaus vertraut ist. Denn seit 2013 ist sie stellvertretende Leiterin des Gefängnisses. Ihre Amtseinführung wird aufgrund der Corona-Pandemie auch kleiner ausfallen. Zumal die Pandemie eine Herausforderung für ein Gefängnis ist.

In Schrassig aber werde deshalb alles getan, um das Coronavirus vor den Toren zu halten. «Jeder neue Insasse verbringt sieben Tage in Quarantäne und wird zweimal getestet, bevor er wieder mit dem Rest der Gefangenen in Kontakt kommt», erklärt die neue Direktorin gegenüber L'essentiel. Eine Strategie, die sich auszuzahlen scheint. Denn seit Beginn der Epidemie im vergangenen März sind nur «vier oder fünf» neue Häftlinge infiziert worden und es wurde keine Ansteckung innerhalb des Gefängnisses festgestellt.

« Es wurde geregelt, und seitdem läuft alles gut »

Dennoch ist im März ein Aufstand ausgebrochen. Gründe dafür seien Corona-Maßnahmen gewesen, «vor allem aber Fragen des Strafvollzugs. Es wurde geregelt, und seitdem läuft alles gut», sagt Van der Stricht, die das Amt von Michel Lucius übernommen hat, der in den Ruhestand verabschiedet wurde.

Das Gefängnis in Schrassig. Foto: Jean-Claude Ernst/Editpress

Das Gefängnis, «das nicht überfüllt ist», wie die neue Direktorin sagt, hat derzeit etwa 500 Insassen, darunter etwa 20 Frauen, aber keine Minderjährigen. Die Hälfte von ihnen sind Menschen in Untersuchungshaft. «Manchmal schwierige Fälle, vor allem wegen der Ungewissheit über ihre Zukunft». Diese sollen künftig im Gefängnis in Sassenheim untergebracht werden, sobald es fertiggestellt ist.

« Die kriminogene Seite des Gefängnisses ist nicht das einzige Problem »

Eine Veränderung, die es Joke Van der Stricht ermöglichen wird, langfristige Projekte zu entwickeln. Mit einem Ziel, das ihr sehr am Herzen liegt: die schwächsten Insassen zu schützen. So will die junge Direktorin eine Wohneinheit für Menschen, oft Jugendliche, schaffen, die die Gefängniswelt kennenlernen. «Die kriminogene Seite des Gefängnisses ist nicht das einzige Problem, aber sie ist ein Teil davon. Das Wichtigste ist, dass wir eine sehr vielfältige Bevölkerung mit vielen verschiedenen Nationalitäten zusammenbringen», sagt sie. Rund die Hälfte der Gefängnisinsassen sind Ausländer – aus Grenzländern, aber nicht nur.

Zum Phänomen der islamistischen Radikalisierung in Haftanstalten versichert Joke Van der Stricht, dass das Strafvollzugszentrum Schrassig davon nicht betroffen sei. «Meines Wissens gibt es keine radikalisierten Häftlinge. Sollte dies geschehen, würden wir mit der Gefängnisverwaltung zusammenarbeiten, um ihn besser zu überwachen und zu verhindern, dass er andere Menschen mitreißt» sagt Van der Stricht.

(Thomas Holzer/L'essentiel)