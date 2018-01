«School Leaks»-​​Angeklagte erneut freigesprochen

Drei Lehrerinnen des Klassischen Lyzeums Echternach sind am Dienstag im Berufungsverfahren vom Vorwurf der Verletzung des Berufsgeheimnisses freigesprochen worden. Ein weiterer Angeklagter, der Ehemann einer der Lehrerinnen, war wegen Hehlerei angeklagt – auch er wurde erneut freigesprochen. Die vier waren bereits am 9. Februar erstinstanzlich freigesprochen worden, die Staatsanwaltschaft hatte jedoch Berufung gegen die Urteile eingelegt.

In der Affäre aus dem Jahr 2015 geht es um Prüfungsfragen aus der Grundschule, die durch die Lehrerinnen vorab an Dritte weitergegeben wurden. Die angeklagten Lehrerinnen gaben dies vor Gericht auch unumwunden zu. Der Fehler sei jedoch beim Bildungsministerium zu suchen, das Prüfungsfragen seit Jahren zu früh verschickt habe, lautete die Argumentation der Verteidigung. Man habe lediglich auf einen Missstand hinweisen wollen. Aufgrund des Lecks mussten im Frühjahr 2015 rund 4800 Schüler zusätzliche Leistungstests absolvieren.

Nach Bekanntwerden des Freispruchs hatten Bildungsminister Claude Meisch und Familienministerin Corinne Cahen Kritik an dem Urteil geübt. Die Richtervereinigung erinnerte die Regierungsmitglieder anschließend in einem Communiqué an die geltende Gewaltenteilung in Luxemburg.

(jt/pw/L'essentiel)