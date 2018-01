Probleme wegen schlechter Schulorganisation

Um den Bedarf an den Grundschulen in den Gemeinden (freie Stellen, Ausstattung, etc.) so genau wie möglich zu definieren, basiert das System der nationalen Bildung in Luxemburg auf dem Programm «Scolaria». In diesem sind alle Schüler registriert. «Die Einschreibung der Schüler [...] erfolgt durch die Registrierungsnummer auf ihrer Sozialversicherungskarte», erklären die Abgeordneten Claude Adam und Josée Lorsché (déi Gréng). In einigen Kommunen sind die Schüler aber nicht mit ihrer Sozialversicherung erfasst, da zum Beispiel erforderliche Dokumente fehlen.

Den Abgeordneten zufolge «schafft diese Situation Probleme innerhalb der Schulorganisation». Schließlich entsprächen die Mittel, die den Gemeinden gewährt werden, dadurch vielleicht nicht dem tatsächlichen Bedarf. Bildungsminister Claude Meisch bestätigt die Schwierigkeiten und nennt 44 betroffene Schüler. 18 davon gehen in der Gemeinde Differdingen zur Schule. Dennoch meint Meisch, dass jeder Schüler erfasst sei, ob er eine Registrierungsnummer habe oder nicht.

So sei etwa eine Zwischenregistrierung möglich, bis die Schritte zum endgültigen Erhalt der Nummer erledigt seien. Laut Meisch sind derzeit auch 200 Schüler der Sekundarstufe mit einer vorläufigen Nummer ausgestattet.

(NC/L'essentiel)