Der Dieselpreis zieht in Luxemburg abermals an

Am 4. November 2020 zahlten die Menschen in Luxemburg 91,4 Cent für den Liter Diesel. Seitdem ist der Preis für den Kraftstoff in regelmäßigen Abständen gestiegen. Zum Donnerstag wird der Diesel wieder ein bisschen teuer – genauer gesagt um 2,8 Cent. Das teilt das Energieministerium am Mittwoch mit.

Der Liter kostet dann 1,167 Euro – also 25,3 Cent mehr als am 4. November.

Die Preise für Super 95 (1,277 Euro) und Super 98 (1,344 Euro) bleiben vorerst unverändert.

(L'essentiel)