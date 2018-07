Luxexpo The Box blickt positiv in die Zukunft

Die Handelskammer und die Stadt Luxemburg haben den Veranstaltungsort Luxexpo The Box einer tiefgehenden Analyse unterzogen. Untersucht werden sollten in erster Linie die wirtschaftlichen Auswirkungen des Messe- und Kongresszentrums auf dem Kirchberg. Die Ergebnisse wurden am heutigen Montag vorgestellt.

Rund 300 Aussteller und 1200 Besucher wurden von einem externen Dienstleister bei insgesamt vier Verbrauchermessen befragt. Demnach werden auf dem Messegelände jährlich ein Umsatz von 306 Millionen Euro Umsatz und rund 236 Millionen Euro an Wertschöpfung erzielt. 2800 Arbeitsplätze hängen direkt oder indirekt mit der Messe zusammen. Generell generieren die Veranstaltungen 100,3 Millionen Euro an Steuereinnahmen.

15.000 Euro Budget pro Aussteller

Im Einzelnen hat die Home and Living Expo mit 118 Millionen Euro Umsatz bei 229 Ausstellern die größte wirtschaftliche Bedeutung. Springbreak folgt mit über 8 Millionen Euro (Besucherbefragung) und dann die Vakanz mit 5 Millionen Euro bei 117 Ausstellern. Das durchschnittliche Budget eines Ausstellers beträgt 15.000 Euro. Mindestens 100 neue Kontakte werden pro Aussteller hergestellt, von denen etwa 13 nach der Messe in Verträge umgewandelt werden können. Die Ergebnisse sind im Einklang mit den Trends an anderen europäischen Standorten, so Morgan Gromy, CEO von Luxexpo The Box.

Jos Sales, Vizepräsident des Verwaltungsrates der Luxexpo SA und Vorsitzender der Luxexpo-Kommission innerhalb der Handelskammer, ist mit den Ergebnissen zufrieden: «Die guten Jahre liegen vor uns, weil die Baustellen fertig sind und wir verschiedene Veranstaltungen parallel durchführen können. Der Parkplatz wurde vergrößert, die Straßenbahn ist angekommen, die Aussichten sind gut.» In Zukunft sollen noch mehr Veranstaltungen ausgerichtet werden. Die Möglichkeit eines Umzugs, der kürzlich im Zusammenhang mit der künftigen Entwicklung vom Kirchberg erwähnt wurde, schreckt ihn nicht ab. «So lange die neue Infrastruktur alle Kriterien erfüllt und wir mit festen Terminen planen können, kommen wir klar», kommentiert Joe Sales die Gerüchte.

