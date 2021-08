Wiseler verteidigt Afghanistan-​​Aussage

Es könne «ja jetzt nicht sein, dass da ein Asyltourismus entsteht», hatte CSV-Präsident Claude Wiseler am Freitag zur Afghanistan-Krise gesagt. Die Aussage des Politikers im Programm der Kollegen von «RTL» hat dem konservativen Politiker am Wochenende viel Kritik eingebracht. Sowohl aus der Politik, wie auch aus der Gesellschaft.

Gegenüber von L'essentiel verteidigte Wiseler sich damit, dass seine Worte aus dem Zusammenhang gerissen worden seien. In «böser Absicht» seien diese umgelenkt worden.«Ich habe gesagt, dass für die Menschen, deren Asylanträge in den letzten Monaten abgelehnt wurden, eine europäische Politik geschaffen werden muss. (...) Es ist unvorstellbar, sie zurückzuschicken», sagte er unserer Zeitung. Der CSV-Abgeordnete fügte hinzu: «Wenn ein Land beschließt, eine direkte Aufenthaltsgenehmigung zu erteilen, ein anderes Land beschließt, die Fälle wieder aufzunehmen, oder ein anderes Land ihnen keinen Status gewährt, zwingt das diese Menschen, die sich ohnehin in einer äußerst schwierigen Lage befinden, von Land zu Land zu ziehen.»

Wiseler wolle europäische Lösung

Mit dieser Position, die er selbst als «sehr positiv» bezeichnet, bewege er (Wiseler) sich auf derselben Linie wie die Regierung. Zudem strebe Außenminister Jean Asselborn das gleiche an: eine europäische Lösung, damit man den Menschen deren Anträge bereits abgelehnt worden seien, unter angemessenen Bedingungen ein Bleibe-Perspektive bieten könne.

Die Afghanistan-Krise und die Lage der Geflüchteten war am Freitag auch Thema im Außenausschuss der Chamber. Während die EU-Kommission vorgeschlagen hatte, 30.000 Menschen aus Afghanistan in Europa aufzunehmen, bedauerte Jean Asselborn gegenüber den Abgeordneten, dass sich zu wenige EU-Staaten für diese Lösung aussprechen würden.

(nm/L'essentiel)