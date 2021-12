Bewerbung im Dezember könnte sich lohnen

«Im Dezember beobachten wir jedes Jahr, dass weniger Bewerbungen eingehen. Viele verbringen die Zeit mit der Familie und entspannen», erzählt Florane Giolat von der Firma Moovijob. Dennoch sei das Jahresende entgegen der landläufigen Meinung ein guter Zeitpunkt, um sich zu bewerben.

«Personalverantwortliche, die in dieser Zeit arbeiten, haben daher im Dezember etwas mehr Zeit für eine Bewerbung als im Januar, wenn die Zahl der Bewerbungen wieder in die Höhe schnellt. Wenn man eine Stelle für das neue Jahr sucht, ist es daher wichtig, vor Januar mit den Bewerbungen zu beginnen», erklärt sie. Es schade also nichts, innerhalb der nächsten Tage eine Bewerbung abzuschicken, auch wenn einige Personalverantwortliche im Urlaub seien. «Wenn sie wieder in frischer Form zurückkommen, sind sie auch motivierter, Ihre Bewerbung zu bearbeiten», fügt Florane Giolat hinzu.

Gute Nachrichten für Arbeitssuchende: Es sind offenbar viele Stellen zu besetzen. «Die Personalverantwortlichen bereiten sich auf das neue Jahr vor, indem sie mehr Stellenangebote veröffentlichen. Oft brauchen sie neue Leute, um Anfang Januar mit der Arbeit beginnen zu können. Wenn sich die Bewerber schnell bewerben, könnten sie Anfang 2022 in den Startlöchern stehen.»

(Mathieu Vacon/L'essentiel)