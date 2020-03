Hier sind die Helfer des Landes aufgelistet

«Wir arbeiten seit Montag von zu Hause aus und haben uns gedacht, dass wir etwas Nützliches für die Menschen tun müssen. Drei Tage später waren wir damit fertig», sagt Michael Lecuy von der Agentur «Fish and Chips». Nun ist ihre neue Website toussolidaires.lu online. Dort werden alle Hilfsaktionen, die in Luxemburg auf die Beine gestellt wurden, um das Virus zu bekämpfen und Mitmenschen in Not zu helfen, gesammelt.

Auf der Website kann sich jeder eintragen, der selbst Hilfe anbietet oder Hilfe braucht. «Auch wenn jemand die Hunde von den alten Menschen ausführen will, bitten wir, den Dienst bei uns einzutragen», sagt Samantha Maas, die ebenfalls an dem Projekt beteiligt ist. Ihre Seite funktioniert – obwohl sie gerade erst ins Netz gestellt wurde. «In einer halben Stunde haben sich etwa 30 Personen angemeldet. Wir hoffen, dass noch viele weitere dazu kommen», sagt Lecuy.

«Kein Bla-Bla»

Die Website ist auf das Wesentliche reduziert. «Wir wollten kein Bla-Bla und sie vor allem benutzerfreundlich halten», so Lecuy weiter.

Im Moment zeigt sie hauptsächlich noch an, welche Lebensmittelgeschäfte geöffnet sind und welche Restaurants liefern. «Das ganze braucht noch etwas Zeit. Sie soll nicht nur ein Verzeichnis sein, sondern auch eine Plattform zur Zusammenarbeit werden.»

Perfekt sei die Seite noch nicht. Insbesondere fehle noch ein Such-Werkzeug. «Wir entwickeln sie ständig weiter. «Wir haben auch einen Twitter-Account eingerichtet, über den wir Vorschläge zur Verbesserung annehmen», sagt Lecuy.

(jw/L'essentiel)