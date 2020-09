Luxemburg startet Diplom+ für Abiturienten

«Die Zeit, die es dauert, eine erste Arbeitsstelle zu finden, wird sich für Abiturienten wahrscheinlich verlängern, da die Stellenangebote auf dem Arbeitsmarkt zurückgehen», erklärte Bildungsminister Claude Meisch (DP). Gleichzeitig könnten junge Menschen, die sich für ein Studium in der Großregion oder weiter weg im Ausland interessieren, mit Problemen wie Corona-bedingten Reisebeschränkungen konfrontiert sehen.

Das Bildungsministerium hat daher ein neues Ausbildungsangebot mit der Bezeichnung Diplom + entwickelt, welches dieses Jahr über zwei Semester am CNPFC (Centre National de Formation Professionnelle Continue) in Esch/Alzette und Ettelbrück angeboten wird. In der Zusatzausbildung soll der Nachwuchs «auf dem Arbeitsmarkt stark nachgefragte» Fähigkeiten wie Computerkenntnisse, Projektmanagement und Kommunikationstechniken erlernen, sowie auf das Studium vorbereitet werden. Gleichzeitig sollen Lerninhalte für das tägliche Leben vermittelt werden.

Fünf Stunden Unterricht pro Tag

Für den ersten Kurs, der am 19. Oktober startet, gibt es 80 Plätze. Die Anmeldung beginnt diesen Mittwoch mit einem Anmeldeformular, das auf www.diplomplus.lu verfügbar ist. Im ersten Semester absolvieren die Teilnehmer Pflichtmodule und wählen zwischen zwei und sechs Wahlmodulen. Wer auch das zweite Semester machen will, führt ein Innovationsprojekt im Team durch. Eine Schulungswoche besteht aus maximal 25 Stunden, mit rund fünf Stunden Unterricht pro Tag.

«Das Angebot ist so konzipiert, dass die Lernenden Zeit haben, sich weiter nach einer Arbeit oder einem Studienplatz umzusehen», betont der Bildungsminister. Die Ausbildung kann daher auch jederzeit unterbrochen werden.

(ol/L'essentiel)