Bei vielen Unfällen liegt die Schuld beim Fußgänger

Unachtsamkeit und Leichtsinnigkeit – das sind die häufigsten Ursachen für Unfälle zwischen Fußgängern und Autos in Luxemburg. Überraschenderweise sind die Erstgenannten öfter Schuld oder haben zumindest eine Teilschuld. Das ergab die Analyse von Infrastrukturminister François Bausch (déi gréng) in einer parlamentarischen Antwort am Freitag. Die Abgeordnete Cécile Hemmen (LSAP) hatte aufgrund der vermehrten Unfälle zuletzt beim zuständigen Minister nachgefragt.

«Es gibt immer mehrere Ursachen für die Unfälle», erklärt Bausch. An Position eins steht nach einer Analyse der Unfälle zwischen den Jahren 2013 und 2016 aber der Fußgänger. In 58 Prozent der Fälle «war dieser für die Entstehung der Kollision» mitverantwortlich. Sei es durch Achtlosigkeit oder Unvorsichtigkeit. Wenn der Autofahrer Schuld ist, ist dies in der Hälfte aller Fälle auf zu schnelles Fahren zurückzuführen, sagt Bausch.

Von 2012 bis 2016 ereigneten sich 87 Prozent dieser Unfälle in einer Innenstadt. Sieben Prozent fanden auf einem Parkplatz statt. Sechs Prozent wurden außerhalb eines Wohngebiets registriert. Betroffen sind vor allem ältere Menschen. Von den Fußgängern, die in dieser Zeit tödlich verletzt wurden, war die Mehrheit über 55 Jahre alt.

(jd/L'essentiel)