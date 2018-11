Unbekannter hebt Geld mit gestohlener Karte ab

Ein Mann hat an einem Automaten der Raiffeisenbank mehrere Geldbeträge mit einer gestohlenen Kreditkarte abgehoben. Die Tat ereignete sich am Freitag, 28. September, gegen 4.25 Uhr in der Rue de la Gare 13, in Mersch.

Der mutmaßliche Täter trug eine grüne Jacke der Marke Kappa mit Abzeichen des Fußballvereins Borussia Mönchengladbach.

Wer Hinweise zu dem Mann liefern kann, soll sich unter dem Notruf 113 oder direkt an die Polizei Mersch unter der Telefonnummer 4997 9500 wenden.

